تراند اليوم : لعبه ريال مدريد مباشر .. ريال مدريد واتلتيك بلباو مباشر HD ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر يلا شوت

يستضيف ملعب سان ماميس، مجريات لقاء الملكي أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو، مساء يوم الأربعاء المقبل والموافق 22 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن مجريات مواجهة الإياب بالجولة الـ 21 من مباريات الدوري الإسباني.

ووفقاً للموعد المحدد فستبدأ أحداث المباراة بين الجانبين السابق ذكرهم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر. أو في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة. بينما يعرض في الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي. أو في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المغرب.

تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي بـ وقت سابق من الأسبوع الماضي إصابة نجميّ الفريق بـ فيروس كورونا المستجد، وجاء في بيان الفريق الملكي: “اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا”، ولذلك من المقرر أن يغيب كلا اللاعبين السابق ذكرهم عن مواجهة الملكي المقبلة أمام أتلتيك بلباو.

من المتوقع أن يخوض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مواجهته المقبلة أمام خصمه أتلتيك بلباو بالتشكيل الأتي ذكره: