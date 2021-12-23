تراند اليوم : مسلسل عثمان الحلقة 76 مترجمة للعربية

تنتهي أحداث الحلقة 76 من مسلسل عثمان الجزء الثالث مع توجه عثمان إلى قبيلة الكاي لتخليصها من دنس علم الدين شاه الدولة السلوجقية.

وينجح عثمان في أحداث الحلقة 76 بالهروب من رجال علم الدين والالتحاق بمالهون وتورغوت ألب وبعض محاربيه. تورغوت ألب ينجح أيضاً بتهريب ماري بعد طعنها من قبل نيكولا .

عثمان ينجح برفقة تورغوت ألب وزوجته مالهون وبعض المحاربين من تخليص باقي من محاربيه من سجن علم الدين. كما يكتشف خيانة بهادير ويقوم عثمان بقتله، كما يطعن الغازي عثمان كنكور ألب مساعد علم الدين شاه بكتفه الأيسر بنفس المكان الذي رماه به في السهم.