تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشرة .. بث مباشر باريس سان جيرمان ولوريان HD ماتش باريس سان جيرمان مباشر HD

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان lorient vs paris sg في الدوري الفرنسي اليوم الاربعاء ، من المقرر اليوم ان يحل فريق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي في هذا الموسم ضيفا ثقيلا مساء اليوم علي صاحب المركز قبل الاخير في الدوري والذي كان قد فاز علي باريس في هذا الموسم الموسم الماضي فريق لوريان اليوم الموافق 22 ديسمبر وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع عشر من منافسات النصف الاول لهذا الموسم من الدوري الفرنسي ، وسوف تقام مواجهه الذهاب بين باريس و لوريان في هذا الموسم علي ارضيه ملعب و موستوارأيف ألانمات الليله وذلك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

باريس سان جيرمان هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الاسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، باريس سان جيرمان قبل مواجهه اليوم كان قد حسم التاهل لدور ال32 من كاس فرنسا لهذا الموسم وذلك عندما حقق الانتصار خارج ارضه علي فريق فينيي يوم الاحد الماضي وقد حقق باريس الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، باريس سان جيرمان يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الفرنسي في هذا الموسم وذلك بعد ان جمع 45 نقطه من خلال 18 مباراه لعبهم الفريق الي الان في الدوري هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان باريس سان جيرمان قد حقق الانتصار في 14 مباراه وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

مباراة لوريان وباريس سان جيرمان

بينما فريق لوريان فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الدور الاول من الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، فريق لوريان قبل ان يستقبل باريس الليله كان قد لعب في الدوري في هذا الموسم 18 مباراه هو الاخر ومن من خلالهم جمع لوريان 15 نقطه وذلك بعد ان حقق الفريق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر لوريان 9 مباريات قبل مواجهه باريس سان جيرمان الليله ، واخر مباراه لعبها فريق لوريان قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق رين في دور ال64 من كاس فرنسا وقد خسر لوريان هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ وخر الفريق من الكاس قبل باريس.