تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول مباشر الآن بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول مباشر الآن بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية ونارية بين ليفربول وليستر سيتي ضمن فعاليات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم. واستطاع ليفربول الوصول إلى ربع نهائي هذه المسابقة بعدما تغلب على عقبة بريستون نورث إند بهدفين دون رد في دور الـ16 ، فيما تمكن ليستر سيتي من الوصول إلى هذا الدور بعد فوزه على برايتون بركلات الترجيح (4-2) ، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي في تعادل إيجابي (2-2).

قدم ليفربول أداء مبهرًا في الفترة الأخيرة ، لكنه سقط في فخ التعادل أمام توتنهام في الجولة الماضية ، حيث انتهت مباراتهم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، لكن الفريق استعاد نشاطه واستعد جيدًا له ، وهذه المواجهة تطمح للفوز وعبور الدور التالي من المنافسة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بعد أن خرج الموسم الماضي من آرسنال بركلات الترجيح ، يسعى الريدز للتعويض والتنافس على اللقب.

على صعيد آخر ، خرج ليستر سيتي الموسم الماضي على يد أرسنال من الدور الثاني للبطولة ، بعد خسارة هدفين دون رد ، ويطمح الفريق لتعويض هذا الموسم وتقديم مباراة قوية لعبور الدور المقبل والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول