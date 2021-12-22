تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشر .. بث باريس سان جيرمان ضد لوريان بث مباشر باريس سان جيرمان مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشرة

بث باريس بث مباشر باريس سان جيرمان مباراة باريس سان جيرمان مباشرة باريس سان جيرمان مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوريان بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد دو موستوار-إيف ألانما، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، يسير باريس سان جيرمان بصورة طيبة في الموسم الجاري على مستوى الأداء والنتائج واستطاع الفريق أن يهزم فينيي-أولنوي بثلاثية دون رد في كأس فرنسا ليواصل الفريق مسيرته الممتازة، فريق باريس يعد المرشح الأول والأوفر حظا في التتويج بلقب الدوري الفرنسي بالموسم الجاري، وسيبحث في لقاء اليوم عن حصد العلامة الكاملة لمواصلة الزحف للأمام في جدول المسابقة والاقتراب اكثر واكثر من استعادة اللقب الذي خسره في العام الماضي لصالح ليل، باريس سان جيرمان رفض خلال الساعات الماضية رحيل أحد نجومه إلى تشيلسي الإنجليزي وتمسك باستمرار وماركينيوس في صفوف الفريق بالفترة القادمة على الرغم من أن البلوز عرض 85 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب حسبما أعلنت التقارير الصحفية.

وفجر النجم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان مفاجأة قوية خلال الساعات الماضية بعدما أكد أن النادي الباريسي يعاني من أزمة في غرفة الملابس وهذا ما اثبته البرازيلي نيمار دا سيلفا حيث أنه لا يشعر بالراحة تجاه مركزه الجديد في الفريق هذا الموسم، كما أنه كاد أن يتعرض لعقوبات من النادي بسبب أحد تصرفاته، نيمار تغيب عن حفل توقيع إلزامي مع بعض رعاة الفريق، الأمر الذي أغضب إدارة سان جيرمان، بالإضافة إلى وجود حديث عن عقوبة شديدة ضد اللاعب، واعلن النادي عن عودة نيمار خلال 4 أسابيع حيث يواصل التأهيل من الاصابة كما أوضح أم كولين داجبا، وجوليان دراكسلر وليفن كورزاوا سيكونون جاهزين للانتظام في المران الجماعي بعد فترة الإجازة الشتوية.

يتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة حصدهم من الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وأحرز 38 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

وفي المقابل يبحث لوريان عن الخروج ولو بنتيجة التعادل من أجل الحفاظ على فرصه في الهروب من الهبوط، فريق لوريان يمر بفترة صعبة للغاية ويتصارع للهروب من الهبوط حيث يتواجد حاليا في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 9 مباريات، وأحرز الفريق 17 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرنيتش، وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ولوريان.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لوريان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

الهجوم: آنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي - ليونيل ميسي