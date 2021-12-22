تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن بث مباشر ليفربول وليستر سيتي بث مباشر ليفربول وليستر HD

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ومن المقرر أن تشهد تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي غياب العديد من اللاعبين المؤثرين، فقد صرحت بعض المصادر أن البطولة مهددة بالإيقاف بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين، حيث تم الإعلان عن إصابة فان دايك، وجوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا، كما سيتغيب الثلاثي المميز محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا، حيث يخشى يورجن كلوب تعرضه للإصابة.

وستنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة 10:45 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت، وفي تمام الساعة 11:45 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة أن ليفربول سقط في فخ التعادل بالجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع توتنهام في لقاء الديربي المحلي بهدفين مقابل هدفين.