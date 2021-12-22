تراند اليوم : بث مباشر ريال .. بث مباشر مباراة الريال مباشر HD بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر ريال مدريد الان

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو athletic club vs real madrid اليوم الاربعاء في الدوري الاسباني ، بعد ان قدم كل شئ في مباراته الاخيره في الدوري وفشل في تحقيق الانتصار ينزل اليوم فريق ريال مدريد وهو يبحث عن الاستمرار في تحقيق الانتصارات في الدوري الابتعاد بصدرا الدوري اكثر الليله وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي فريق اتلتيك بلباو وذلك لحساب مباريات الاسبوع الواحد وعشرين وذلك ضمن منافسات الدور الاول من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد و اتلتيك بلباو الليله علي ارضيه ملعب سان ماميس وذلك في مواجهه قويه سوف تنطلاق الليله في تمام الساعه العاشره والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ريال مدريد هو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن لقاءات الاسبوع الواحد وعشرين من منافسات الدوري الاسباني في هذا الموسم ، ريال مدريد قبل مواجهه اليوم كان قد تعثر علي ارضه في الجوله الماضيه من الدوري الاسباني وذلك عندما يستقبل علي ارضه فريق قادش وتعادل الريال في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف ،وحاليا الريال هو متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني في هذا الموسم برصيد 43 نقطه وذلك بعد ان خاض 18 مباراه الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الريال قد حقق الانتصار في 13 مباراه وتعادل في اربع مباريات وخسر الريال مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد يلا شوت

فيما فريق اتلتيك بلباو فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات النصف الاول من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، اتلتيك بلباو قبل مواجهه الريال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 24 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 18 مباراه الي الان في الدوري ومن خلالهم تمكن اتلتيك بلباو من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر اتلتيك بلباو اربع مباريات قبل مباراته مع الريال علي ارضه الليله ، واخر مباراه لعبها اتلتيك بلباو في الدوري قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق ريال بتيس وقد حقق اتلتيك بلباو الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين.