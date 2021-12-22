تراند اليوم : بث مباشر ليفربول وليستر .. مباشر ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي HD

بث مباشر ليفربول وليستر مباشر ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول ليفربول من أجل العودة للإنتصارات من جديد يطمح في الإطاحة بنظيره نادي ليستر سيتي في مواجهة لن تكون سهلة علي الريدز في لقاء قد يقوم فيه المدير الفني الألماني بإعفاء بعض لاعبيه الكبار من هذه المواجهة من أجل إراحتهم والإعتماد علي الشباب بشكل أساسي ، خاصة أنه يأمل في عدم إصابة أحدهم في هذه المواجهة في ظل إنتشار فيروس كورونا بين اللاعبين بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ليفربول في المواجهة الأخيرة محلياً تعادل ضد نادي توتنهام وأضاع نقطتين ثمينتين، وذلك في إطار السعي من أجل الصراع علي القمة مع السيتي، وبالتالي يأمل في التعوض بهذه المواجهة ببطولة الكأس، وكان الريدز قد نجح في الفوز علي حساب نادي نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة في المواجهة الماضية.

ليستر سيتي يطمح إلي التفوق هو الآخر مستغلاً عدة عوامل أهمها لعب المنافس ببعض لاعبيه الشباب وإعتماده علي بطولة الدوري بشكل أساسي، وبالتالي يأمل في تحقيق الإنتصار والتأهل علي حسابه، وكان نادي ليستر سيتي في المواجهة الماضية بالكأس قد تأهل علي حساب نادي ميلوول بهدفين دون رد.