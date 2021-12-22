تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر مباراة ليفربول بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم HD ماتش ليفربول مباشر الان

بث مباشر ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول بث مباشر لمباراة ليفربول ماتش ليفربول مباشر الان Liverpool vs Leicester City في الكأس، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أنفيلد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في تمام الساعة 8:45 بتوقيت غرينيتش، وفشل فريق ليفربول في الانتصار بالمباراة الماضية أمام توتنهام هوتسبير وتعادل الفريق بهدفين لمثلهما، فريق ليفربول تأثر بقوة من غياب فان دايك وهنديرسون للإصابة وظهر الفريق مفتقدا بشيء من قوته في مركزين خط الوسط والدفاع، وفي المجمل نرى أن ليفربول قدم لقاء جيد إلى حد كبير وخرج بنتيجة مرضية في ظل المستوى الذي قدمه توتنهام في اللقاء الماضي، فريق ليفربول سيبحث في مواجهة اليوم عن استعادة سكة الانتصارات وخطف بطاقة العبور للدور نصف النهائي علما بان الفريق فاز على بريستون نورث ايند في دور الـ16 بهدفين دون رد، وسيبحث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تدوير اللاعبين في لقاء اليوم ومنح الفرصة أمام عدد من اللاعبين البعاد عن المشاركةفي الفترة الماضية.

محمد صلاح نجم ليفربول سيكون أمام تحدي جديد بعدما فشل في إحراز أهداف أو صناعة هدف في اللقاء الماضي أمام توتنهام، صلاح حصل مؤخرا على دفعة قوية بعدما فاز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير والتي شارك فيها 140 ألف مشجع في التصويت، وسجل صلاح 22 هدفًا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وكانت مواجهة توتنهام الأخيرة الثانية فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم التي لم يسجل أو يصنع خلالها النجم المصري أي هدف، ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوجو جوتا صاحب الترتيب الثاني برصيد 10 أهداف، علما بإن ليفربول يقع في المرتبة الثانية بجدول الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقتط عن المان سيتي صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة، الريدز شارك في 18 لقاء، حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر في لقاء واحرز 50 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا, وننقل لكم على الهواء مباشرة مشاهدة مباراة ليفربول اليوم امام الليستر في الكأس.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز - ناثان فيليبس - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون - تايلر مورتون - أليكس تشامبرلين.

خط الهجوم: تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - محمد صلاح

وفي الجانب الأخر سيبحث ليستر سيتي عن تحقيق الفوز في الظهور الأول للفريق بعدما تم تأجيل مباراتين له بسبب فيروس كورونا الذي ضرب عدد كبير من لاعبي الفريق، وسيبحث ليستر سيتي في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز علما بانه فاز في اخر مباراة ظهر فيها بالموسم الجاري وكانت أمام نيوكاسل يونايتد برباعية دون رد، فريق ليستر سيتي من الفرق التي تقدم موجهات قوية أمام الفرق الكبرى وسيبحث في مواجهة اليوم عن الخروج ببطاقة العبور للدور نصف النهائي من البطولة واستمرار المنافسة على اللقب علما بان ليستر سيتي يتواجد في المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مباريات ومني بالهزيمة في 6 مباريات، وأحرز الفريق 27 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - كاجلار سويونكو - لوك توماس - أيوزي بيريز

خط الوسط: دانيال أمارتي -ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس - جيمس ماديسون - هارفي بارنيس

خط الهجوم: جيمي فاردي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة لها

تبدأ صافرة بداية مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:45 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports