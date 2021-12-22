تراند اليوم : مباراة الاهلى والرجاء بث مباشر .. ماتش الاهلى اليوم مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم bein sport بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بث مباشر

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وخضع فرق الكرة بالنادي الاهلى لمسحة كورونا استعدادًا لخوض مباراة الرجاء المغربي وفقًا للإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة، وستكون هذه المسحة خاصة بالعودة للقاهرة ايضاً حيث تعود البعثة الخميس المقبل وبالتالى فليس هناك متسع من الوقت لإجراء مسحة جديدة.

قائمة الأهلى فى السوبر الأفريقى

وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.