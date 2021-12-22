تراند اليوم : الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي مباشر HD بث مباشر ماتش الاهلي والرجاء البيضاوي يلا شوت ماتش الاهلي اليوم مباشر

ماتش الاهلي مباشر بث مباشر ماتش الاهلي الاهلي مباشر ماتش الاهلي اليوم بعد سلسلة الإيقاف التي شهدتها القنوات العربية الشهيرة ازداد بحث الجمهور عن القناة القطرية الشهيرة، حيث ستنفرد بعرض أهم وأقوى مباريات كرة القدم، لذلك يحرص الملايين من محبي كرة القدم على استقبال تردد قناة بي إن سبورت 1 الجديد 2021 على قمر نايل سات، للاستمتاع بمشاهدة أهم البطولات والدوريات العالمية والعربية.

تم تأسيس قناة بي إن سبورت 1 القطرية بتاريخ 1 أغسطس 2003 تحت شعار الجزيرة الرياضية والتي لاقيت نجاح جماهيري ضخم جداً في الوطن العربي، واستمرت القناة بعرض محتواها الترفيهي المميز، وتم انفردت القناة لتخصص بشكل منفرد لعرض أهم الأنشطة الرياضية الممتعة، وتم تغيير إسمها لتحمل شعار قناة بي إن سبورت القطرية بتاريخ 1 يناير 2014، وقد حصلت القناة على حقوق بث مباريات العديد من البطولات العالمية والعربية.

وقد أعلنت قناة بي إن سبورت 1 عن عرضها بطولة كأس السوبر الإفريقي والتي تجمع الأهلي المصري مع غريمه الرجاء البيضاوي المغربي، حيث يلتقي الخصمان يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، وتحضن قطر البطولة النارية التي يترقبها الملايين من المشاهدين في الوطن العربي، فسيقاتل المارد الأحمر من أجل العودة للقاهرة بالكأس حيث أنها تأهل للبطولة بصفته حامل لقب دوري ابطال أفريقيا، أما الرجاء البيضاوي فقد تأهل لملاقاة الأهلي بعد تتوجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تردد قناة بي إن سبورت 1 الجديد 2021 على قمر نايل سات