تراند اليوم : بث مباشر الاهلى .. بث مباشر لمباراة الاهلي والرجاء مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء مباشر

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ومع اقتراب انطلاق مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي أكد كلا الفريقين استعدادهم التام لخوض المباراة التي ينتظرها الملايين من جمهور كرة القدم، وكان بيتسو موسيماني قد عبر عن حماسه لهذه المباراة مشير أن الرجاء فريق قوي لا يستهان به لكن لاعبيه سيقاتلون من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب، وشهدت الأيام الماضية تقدم المدير الفني للأهلي الدعم للاعب عمرو السولية بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي

يسعى الجمهور لمعرفة القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي التي تنعقد على ملعب أحمد بن علي المونديالي بمدينة الدوحة القطرية، حيث ستذاع المواجهة على قناة بي إن سبورت القطرية، وعلى قناة أون تايم سبورت الأرضية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الرجاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، بدر بانون.

الوسط: علي معلول، أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج.

الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، محمد مجدي أفشة.