تراند اليوم : بث مباشر الاهلى .. بث مباشر الأهلي ضد الرجاء الاهلى مباشر ضد الرجاء البيضاوي HD بث مباشر الاهلي والرجاء HD

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق الرجاء الرياضي ضمن اطار دور النهائي من عمر فعاليات بطولة كأس السوبر الأفريقى في الموسم الحالي، ومن المقرر اليوم ان يفتتح ملعب أحمد بن علي بنادي الريان ابوابه لاستقبال المواجهة القوية والصعبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي امام خصمه فريق الرجاء الرياضي لحساب دور النهائي من بطولة كأس السوبر الأفريقى، وسوف تنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة، بينما تبدا المباراة اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

يلا شوت مباراة الأهلي والرجاء الرياضي اليوم

يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم علي أرضية ملعب أحمد بن علي بنادي الريان من امام نظيره فريق الرجاء الرياضي لحساب دور النهائي من عمر منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقى ، ويبحث فريق الأهلي في مباراة اليوم امام خصمه فريق الرجاء الرياضي عن تحقيق الانتصار علي حساب خصمه فريق الرجاء الرياضي في مواجهة لن تكون سهله، ويسعي دائما موقع يلا شوت أهم مباريات اليوم أرضاء جميع الزوار حيث يقوم بنقل المباريات علي مدار اليوم وينقل لكم الدوريات العالمية والمحلية.

الأهلي ضد الرجاء الرياضي في كأس السوبر الأفريقى

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