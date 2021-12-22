تراند اليوم : لعبه برشلونه مباشر .. مباراة برشلونة مباشر HD بث مباشر مباراة برشلونة بث مباشر مباراه برشلونه واشبيليه مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن بث مباشر مباراه برشلونه

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من المنتظر أن تلعب مباراة برشلونة ضد إشبيلية مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

الفريقان تواجها من قبل في 154 مباراة بالدوري الإسباني، استطاع النادى الكتالونى الفوز بـ 84 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق إشبيلية 36 مباراة وخيم التعادل بينهما في 34 مباراة.

فيما استطاع نادى برشلونة التسجيل في شباك إشبيلية 3150 هدفا خلال الـ 154 مباراة التي جمعت بينهما، بينما سجل فريق إشبيلية في شباك البارسا 192 هدفا.

الجدير بالقول يتواجد نادى برشلونة فى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 27 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة نجح من خلالهم في الفوز بسبع مباريات، بينما سقط في فخ التعادل بست مباريات وتجرع الهزيمة في أربع مباريات.

فى الناحية الأخرى، فريق إشبيلية يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 مباراة بعد أن خاض 17 مباراة نجح من خلالهم في الفوز بـ 11 مباراة، بينما سقط في فخ التعادل بأربع مباريات وتجرع الهزيمة في مباراتين.