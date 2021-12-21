تراند اليوم : بث مباشر مباراة الزمالك .. ماتش الزمالك والمقاولون بث مباشر الزمالك والمقاولون مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر

بث مباشر الزمالك والمقاولون مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشر بث مباشر الزمالك والمقاولون يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر ماتش الزمالك والمقاولون الزمالك يأمل في تحقيق إنتصار ثمين في مشواره بالبطولة المحلية، وذلك علي حساب نادي المقاولون العرب، من أجل مواصلة المنافسة علي اللقب خاصة أنه حامل البطولة الأخيرة، وبالتالي يأمل الفريق الأبيض بعد عودة مرتضي منصور إلي قيادة الإدارة الفنية للإستقرار الفني من جديد مع كارتيرون، وذلك عن طريق تقديم أداء قوي وإنتصار سهل علي الخصم، فهل ينجح الفريق في التفوق أم لا.

الزمالك في المواجهة الأخيرة له ضد نادي سيراميكا كليوباترا تفوق علي حساب المنافس ، وذلك بهدف دون رد، ولكن أداء الفريق لم يكن الأفضل خاصه أن المنافس كان قريب من التعادل معه، وكان اللاعب مصطفي محمد قد سجل هدف الإنتصار الوحيد في المواجهة.

المقاولون العرب الذي تراجع مستواه بصورة كبيرة مع المدير الفني عماد النحاس، يأمل في التفوق علي حساب الخصم أو الخروج بنقطة علي أقل تقدير، وذلك لأن الفريق يقدم أداء جيد في بعض المواجهات الأخيرة ، ولكن يخرج إما بخسارة أو تعادل، وهو ما يجعله فريق سهل وفي المتناول للمنافسين.