تراند اليوم : الزمالك والمقاولون مباشر .. بث مباشر الزمالك مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت

الزمالك مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر الزمالك والمقاولون مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بث مباشر الزمالك مباراة الزمالك اليوم مباشر يستأنف الفريق مبارياته من جديد بعد توقف استمر قرابة الشهر، حيث يلتقي الزمالك والمقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وقد استعاد الفارس الأبيض لاعبيه الذين عادوا من الدوحة إلى القاهرة مؤخراً، حيث شارك عدد من لاعبي الزمالك مع المنتخب المصري ببطولة كأس العرب.

وتنعقد مباراة الزمالك والمقاولون العرب على أرض استاد المقاولون العرب الذي يسعي لاستغلال توافر عامل الأرض والمشجعين، وفي المقابل يستغل الفارس الأبيض حالة التخبط والارتباك التي يمر بها الخصم، فستبذل كتيبة باتريس كارتيرون جهدها من أجل المنافسة بقوة وشراسة على اللقب واستعادة مركز الصدارة، فمن المتوقع أن يدخل الزمالك لقاءاته بكل قوة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبين المشاركين في مباريات مصر.

وكان الزمالك قد حقق فوز ضعيف جداً على غريمه سيراميكا كيلوباترا في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، فانتهت المواجهة بهدف واحد دون رد.

وستنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة الزمالك ضد المقاولون العرب

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمود علاء.

في خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد.

في وسط الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي، يوسف أوباما.

في الهجوم: عمر السعيد