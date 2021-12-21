تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. بث مباشر مباراة الزمالك الآن HD مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر ماتش الزمالك

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يلا شوت مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الزمالك هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات النصف الاول لهذا الموسم من عمر الدوري المصري الممتاز ، الزمالك اخر مباراه لعبها في الدوري قبل التوقف كانت مع فريق سيراميكا في الجوله السادسه من عمر الدوري وقد حقق الزمالك الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، ويحتل الزمالك قبل لقاء اليوم المركز الثاني في الدوري وذلك بعد ان خاض 6 مباريات الي الان ومن جمع من خلالهم الزمالك 13 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مباراه وخسر ايضا الزمالك مباراه واحده.

مباراة المقاولون العرب والزمالك يلا شوت

فيما فريق المقاولون العرب فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع السابع من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق المقاولون قبل مواجهه اليوم يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر 6 مباريات الي الان في الدوري ومن خلال هذه المباريات تمكن المقاولون تحقيق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في مبارتان وخسر المقاولون ثلاث مباريات قبل مواجهه الزمالك اليوم ، واخر مباراه لعبها المقاولون في الدوري قبل التوقف كانت مع فريق البنك الاهلي وقد خسر الفريق هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم

على الجانب، يدخل نادي المقاولون العرب مباراة اليوم في المركز الرابع عشر من بطولة الدوري بعدد نقاط 5 جمعهم نادي المقاولون من خلال 6 مباريات ماضية، نجح في الفوز بمباراة واحدة والتعادل في واحدة، نال المقاولون العرب من الهزيمة في 3 مباريات، بدأت منافسات الدوري بالأمس بمباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا والتي انتهت بنتيجة 4/4 بين الفريقين.

الزمالك والمقاولون العرب

قد تكون المباراة صعبة على بعض لاعبي الزمالك الذين شاركوا في كأس البطولة العربية بسبب الإجهاد بالمباريات مثل أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، يعود باتريس كارتيرون إلي الزمالك بعد فترة من الراحة، خاض الزمالك بعض المباريات الودية في الفترة الماضية استعداداً لتلك المواجهة القوية اليوم في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 2021/12/21 على أرضية ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

9:00 بتوقيت السعودية

10:00 بتوقيت الامارات

9:00 بتوقيت قطر

9:00 بتوقيت المغرب

7:00 بتوقيت الجزائر

8:00 بتوقيت فلسطين

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات on time sports الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام المقاولون العرب كالآتي:

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العربتشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حازم أمام

خط الوسط: طارق حامد، اسلام جابر

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، الجزيري، أوباما