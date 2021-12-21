تراند اليوم : رابط المعاينة للكليات الاهلية 2021

الأن رابط المعاينة للكليات الاهلية 2021 من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أعلنت الإدارة رابط التقديم الالكتروني للجامعات السودانية 2021 بعد أن تم عقد مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة، وذلك بحضور كافة الوسائل الإعلامية حتي يتم الإعلان عن رابط المعاينة للكليات الاهلية 2021 ، ويتم الاستعلام عن رابط المعاينة للكليات الاهلية 2021 من خلال الدخول علي الرابط المرفق.

رابط المعاينة للكليات الاهلية 2021

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان بتفعيل رابط المعاينة للكليات الاهلية 2021 الخاصة بالطلاب والطالبات الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للعام الحالي، حيث تم الإعلان عن النتائج من خلال مؤتمراً صحفياً بقاعة المؤتمرات الرئيسية smc لكافة الطلاب المقبولين بالجامعات والمستوفين لشروط التقديم المحددة.

وقد قام وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتأكيد علي الانتهاء من كافة الترتيبات لإعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام الجاري 2018، وبناءً علي ذلك قامت الإدارة العامة لقبول وتقويم وتوثيق الشهادة، بإتاحة رابط الاستعلام عن نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين بوزارة التعليم العالي والإدارة العامة للقبول وأيضاً مركز المعلومات، وذلك لقيامهم بتنفيذ مشروع التقديم إلكترونياً بغرض التسهيل علي الطلاب/ الطالبات/ وأولياء الأمور، وقد ساعد التقديم الإلكتروني علي توفير الوقت والجهد والدقة الشديدة اللازمة حتي لا يخطئ المتقدم مما يؤدي إلي عدم القبول الأول، ويمكنكم الدخول إلى رابط التقديم على الكليات الاهلية .

رابط المعاينة للكليات الاهلية 2021 https://www.pe-gate.org/