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تراند اليوم : القادسية والكويت مباشر .. بث مباشر مباراة القادسية والكويت HD مباراة القادسية والكويت بث مباشر

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القادسية والكويت مباشر بث مباشر مباراة القادسية والكويت مباراة القادسية والكويت بث مباشر مباراة القادسية والكويت يصطدم نادي القادسية بنظيره الكويت ، مساء يوم الثلاثاء ، على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمير الكويتي . ويعتبر نادي القادسية ، أكثر الأندية تتويجا بلقب ، حيث توج في ست عشرة مناسبة من قبل ، فيما تمكن العميد، من حصد الكأس في أربعة عشرة مناسبة بفارق لقبين .

ويشهد هذا لقاء صدام من نوع الاخر ، بين الجزائر وتونس هاته المرة ، بين التونسي نبيل معلول صاحب الخبرة الكبيرة في ميادين كرة القدم الأفريقية وغربية .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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