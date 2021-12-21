تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي والرجاء ماتش الاهلي مباشر الآن مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

نقدم في لفتة رياضية مباراة الاهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي في بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء عبر قناة بي ان سبورت 1 على يوتيوب. ويسعى الأهلى حامل الرقم القياسى للقب الثامن، كأكثر نادٍ تتويجاً بلقب السوبر الأفريقى، بعد أن حققها 7 مرات من أصل 9 نهائيات خاضها، آخرها في مايو الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين بالدوحة.

فيما يشارك الرجاء في كأس السوبر للمرة الرابعة، وسبق له الفوز باللقب مرتين، آخرهما في 2019 بالفوز على الترجي التونسي بهدفين لواحد في الدوحة أيضاً.

مباراة الاهلي والرجاء



وتأهل الأهلي إلى كأس السوبر الأفريقي 2021 بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة معززاً رقمه القياسي، بفوزه في النهائي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي أقيم بالدار البيضاء، المغرب، في يوليو الماضي.

ومن جانبه توج الرجاء بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه في يوليو الماضي، بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لواحد في النهائي الذي أقيم في كوتونو، بنين.

الأهلي يتفوق تاريخيا على الأندية المغربية



يتفوق الأهلى تاريخاً علي الأندية المغربية، وواجه الشياطين الحمر الأندية المغربية في 24 مباراة في بطولات أفريقيا المختلفة، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل 8 مباريات، وخسر 6 مرات، وأحرز 30 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 21 هدفاً.

ومن بين المباريات الـ24، واجه الرجاء 6 مرات سابقة، فاز الأهلي مرة واحدة، وخسر مرتين، وتعادلا 3 مرات.

ويعد نادي الوداد هو أكثر فريق مغربي واجهه الأهلي، حيث التقيا في 10 مباريات، حقق الأهلي الفوز 4 مرات، وتعادلا في 4 مباريات، وفاز الوداد مرتين.

الرجاء يحفز لاعيبه



ورصدت إدارة الرجاء مكافأة مالية كبيرة حال الفوز على الأهلي في البطولة، بالإضافة إلى انضمام أنيس محفوظ رئيس الرجاء لبعثة الفريق في الدوحة، من أجل دعم اللاعبين معنويا والوقوف بجانبهم قبل المباراة.

القيمة التسويقية للأهلى



وتفوق الأهلي فى القيمة التسويقية بفارق كبير عن الفريق المغربي، حيث بلغت قيمة قائمة لاعبي القلعة الحمراء 31 مليوناً و380 ألف يورو، ما يعادل 555 مليوناً و110 آلاف جنيه مصرى.

القيمة التسويقية للرجاء



بينما بلغت القيمة التسويقية لقائمة لاعبي الرجاء 11 مليوناً و630 ألف يورو، ما يعادل 205 ملايين و730 ألف جنيه مصري، ليتفوق الأهلي على الرجاء في القيمة التسويقية بفارق 20 مليون يورو، ما يعادل 349 مليونا و380 ألف جنيه مصرى.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه القاري وحصد "السوبر الإفريقي" الثامن في تاريخه، في حين يراهن الرجاء على أخذ ثأر نادي نهضة البركان الذي تلقى هزيمة بثنائية نظيفة أمام المارد الأحمر بنسخة السوبر الإفريقي الأخيرة، بالإضافة إلى الرغبة في حصد اللقب الثالث بتاريخه.