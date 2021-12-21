تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. مباراة الزمالك مباشر HD مباراه الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

نعود معكم عشاق كرة القدم المصرية والدوري المصري في بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب ، حيث يدخل الزمالك مباراته ضد المقاولون العرب بقوة في مسعى لتحقيق الانتصارات بقيادة شيكابلا وانهاء مسلسل الهزائم التي تكبدها خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق منذ بداية الموسم.

يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.