تراند اليوم : بث مباشر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بث مباشر .. بث مباشر ماتش بيراميدز وطلائع الجيش مباشر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

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يتطلع بيراميدز إلى مواصلة سلسلة انتصارات بعد الانتصار الأخير الذي حققه الفريق أمام الشرقية للدخان في الفترة الماضية، فريق بيراميدز خاض معسكرا في الإمارات ولعب مباراتين وديتين ضد العين وخسر بهدف دون رد والإمارات وفاز بثلاثية دون رد، ويعول إيهاب جلال المدير الفني للفريق في لقاء اليوم على الخبرات وتحديدا رمضان صبحي وعبد الله السعيد ومحمود وادي وإيريك تراوري وإبراهيم عادل من أجل الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة .

وفي الجانب الأخر يعاني فريق طلائع الجيش من تراجع النتائج والأداء في الأونة الموسم الجاري مما تسبب في رحيل عبد الحميد بسيوني، وتولى المدرب العام مهمة قيادة الفريق واستطاع أن ينتصر على فيوتشر في الجولة الماضية، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن مواصلة عروضه القوية وحصد الفوز الثاني على التوالي من أجل التقدم للأمام بجدول الدوري.

طلائع الجيش يتواجد في المركز السادس عشرة برصيد 5 نقاط بعدما فاز في لقاء تعادل في مباراتين وخسر في مباراتين وأحرز هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء ولم يتعرض لأي هزيمة وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 4 اهداف.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: خالد سطوحي - حسن مجدي - محمد ناصف -مصطفي حسن الزناري

خط الوسط: عبد الرحمن خالد "شيكا" - مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: أحمد سمير - محمد الصباحي - عمرو السيسي

خط الهجوم: جون أنطوي "كازادي كاسينجو

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والقنوات الناقلة لها

تتابعون مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش، الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش عبر أون تايم سبورت أتش دي 2.