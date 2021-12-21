تراند اليوم : بث مباشر مباراة النصر والاتفاق بث مباشر .. بث مباشر مباراة النصر والاتفاق مباشر مباراة النصر والاتفاق الأن

بث مباشر مباراة النصر والاتفاق بث مباشر .. بث مباشر مباراة النصر والاتفاق مباشر مباراة النصر والاتفاق الأنبث مباشر مباراة النصر والاتفاق بث مباشر .. بث مباشر مباراة النصر والاتفاق مباشر مباراة النصر والاتفاق الأنمشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مرسول بارك في تمام الساعة 16:50 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين عبر موقعنا يلا شوت توداي.

يدخل النصر لقاء اليوم بمعنويات في السماء بعد الانتصار الساحق والمستحق على الهلال بهدفين دون رد في ديربي جدة، فريق النصر سيخوض لقاء اليوم باحثا عن الانتصار والعبور للدور التالي من بطولة الكأس ومواصلة رحلة البحث اللقب بجانب المنافسة على بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، الجهاز الفني لفريق النصر حذر اللاعبين من التهاون والاستهتار في لقاء اليوم وطالب من اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات وتفادي أي مفاجأت في لقاء اليوم.

النصر أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا وأن الثنائي يتواجدان حاليا في العزل الصحي وتلاقي بروتكول العلاج المتبع من أجل التعافي من الإصابة بالفيروس المستجد، وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة للفريق الأول لكرة القدم، أتثبت الفحوصات إصابة علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، وسلامة بقية أفراد الفريق..

وفي الجانب الأخر يدرك الاتفاق أن الأفضلية تميل إلى النصر في لقاء اليوم ولا سيما وأن النصر يمر بحالة فنية وبدنية عالية، ألا أن الاتفاق سيخوض اللقاء بمعنويات عالية خاصة وأن الجهاز الفني استقر على الدفع بالثنائي وليد أزارو ورايس مبولحي في التشكيلة الأساسية على الرغم من انضمام الثنائي مؤخرا لتدريبات الفريق عقب مشاركتهما في كأس العرب ألا أ الجهاز الفني يتطلع إلى استغلال تألق الثنائي في الفترة الأخيرة لقيادة الفريق بالعبور عقبة النصر والتأهل للدور القادم من الكأس.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: فينسيت أبو بكر

تشكيل الاتفاق المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى:رايس مبولحي

خط الدفاع: سعيد الربيعي - عبدالله الخطيب - سعيد المولد

خط الوسط: سنوسي الهوساوي -فيليب كيس - إليريك دي سوزا - سعد السولي

خط الهجوم: عبدالله السالم - محمد الكويكبي - روبن كوايسون "وليد أزارو"

موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة 16:50بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 17:50بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 15:50 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة النصر والاتفاق عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.