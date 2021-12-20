تراند اليوم : حفلات راس السنه ٢٠٢٢ .. دليل حفلات راس السنة 2022 في إسرائيل ومصر والامارات ( دبي )

تعرف على دليل حفلات راس السنه ٢٠٢٢ ، واسعار ومواعيد واماكن حفلات راس السنه ٢٠٢٢ في مصر ودبي كاملة، من خلال المقال التالي ، وجدول حفلات جميع المغنين والمطربين في الوطن العربي.

أيام قليلة وينتهي عام 2021، لتبدأ سنة ميلادية جديدة 2022، حيث تقام العديد من الاحتفالات بمناسبة حلول راس السنة في عدد كبير من دول العالم العربي، باحياء كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، خلال حفلات رأس السنة.

لذلك نرصد لكم في الخليج 365 خريطة حفلات رأس السنة لعام 2022 وهي كالتالي :-

حفلات رأس السنة 2022 في القاهرة

يستعد كافة مطربي الوطن العربي لإقامة العديد من الحفلات الغنائية للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2022:-

يقيم الفنان التونسي صابر الرباعي حفلة غنائية على مسرح المنارة بالتجمع الخامس يوم 25 ديسمبر

تشارك الفنانة السورية أصالة في الحفل الغنائي المقام تحت سفح الأهرامات في 31 ديسمبر للترويج السياحي في مصر

بينما يحيي المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة الكبرى يوم 31 ديسمبر 2021

وتشارك الفنانة سميرة سعيد والفنان الشعبي عبد الباسط حمودة والفنان حكيم في حفل غنائي على ضفاف النيل في أحد الفنادق الكبرى

بينما يقيم الفنان تامر حسني حفلا غنائيا في أحد فنادق الكبرى بالقاهرة في احتفالات الكريسماس

فيما يشارك الفنان رامي صبري الفنان الشعبي محمود الليثي في حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى

جدول حفلات رأس السنة في دبي 2022 وأعياد الكريسماس فهل ستشاهدها

أعلنت إمارة دبي الإماراتية عن حفلات رأس السنة 2022، والتي سوف يبدأ العمل في تنظيمها مع رأس السنة الميلادية الجديد وتستمر لأيام طويلة في مختلف الفنادق والملاهي الليلة في الإمارة وجاءت الحفلات كالتالي: