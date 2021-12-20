تراند اليوم : بث مباشر مباراة الهلال ضد الرائد .. بث مباشر مباراة الهلال ضد الرائد مباشر مباراة الهلال والرائد HD

بث مباشر مباراة الهلال ضد الرائد .. بث مباشر مباراة الهلال ضد الرائد مباشر مباراة الهلال والرائد HDبث مباشر مباراة الهلال ضد الرائد .. بث مباشر مباراة الهلال ضد الرائد مباشر مباراة الهلال والرائد HDمشاهدة مباراة الهلال ضد الرائد al hilal vs al raed اليوم الاثنين في كأس خادم الحرمين الشريفين ، حيث من المقرر اليوم ان يبدا فريق الهلال الذي تلقي الخساره في اخر مباراه لعبها مشوراه في كاس خادم الحرمين الشريفين بمواجهه خصمه فريق الرائد مساء اليوم الموافق 20 ديسمبر وذلك ضمن منافسات دور ال16 من منافسات كاس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم ، وعلي ارضيه ملعب الملك فهد الدولي وسوف تقام الليله مواجهه الهلال والرائد وذلك في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

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فريق الهلال يدخل علي اطرف الاول في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من منافسات النسخه الحاليه من كأس خادم الحرمين الشريفين ، فريق الهلال قبل مواجهه اليوم كان قد خسر اخر مباراه لعبها والتي كانت في قمه الجوله الثامنه من الدوري السعودي مع فريق النصر وخسر الهلال هذه المباراه بنتيجه هدفين دون رد ، الهلال الليله سوف يدخل المواجهه وهو يبحث عن تحسين الاداء عن المباراه الماضيه وتحقيق الانتصار والوصول لدور ربع النهائي في البطوله.

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بينما فريق الرائد فهو سوف يكون الطرف الثاني في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من كاس كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم ، فريق الرائد قبل ان يلتقي مع الهلال كان قد لعب مباراه في الدوري السعودي وكانت مع فريق الشباب وقد خسر الرائد هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، الرائد الليله وهو يريد تقديم اداء جيد امام القوي الهلال من اجل حجز مكان له في الدور ربع النهائي.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الرائد

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الرائد على ملعبه اليوم في دور ال 16 من الكاس من المتوقع ان يلعب نادي الهلال المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي عبد الله المعيوف ، وفي خط الدفاع ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك ، وفي خط الوسط لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو ، وفي خط الوسط الهجومي بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا.

تشكيلة الرائد المتوقعة ضد الهلال

تشكيلة الرائد المتوقعة ضد الهلال في اللقاء اليوم الاثنين من المتوقع ان يلعب نادي الرائد المواجهة ضيفا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أحمد الرحيلي ، وفي خط الدفاع انطونيو دوس سانتوس - عقيل بلغيث الصحبي - محمد سالم - خالد عبدالعزيز الخثلان ، وفي خط الوسط سلطان الفرحان - عبدالله يحيى مجرشي ، وفي خط الوسط الهجومي محمد سالم الدوسري - عبدالله محمد المقرن - أحمد يوسف الزين ، وفي خط الهجوم عبدالرحمن الغامدي.