تراند اليوم : مسلسل عثمان الحلقة 73 مترجمة للعربية

في بداية احداث مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 73 يدخل مقاتلي عثمان إلى منجم الذهب الذي يقوم الصليبين بحفره لاستكشافه. كوسيس يسأل شقيقته ماري عن مكان تواجدها فتجيبه بأنها كانت ذاهبة لإستنشاق الهواء فيقوم بضربها وإبلاغها بأنها كانت بقبيلة تورغوت ألب ويبلغها بأنها لن تخرج إلا لقلعة نيكولا للزواج منه، لكن ماري ترسل خادمتها لطلب المساعدة من تورغوت الذي يستنفر مقاتليه ويخرج للغابة لقطع طريق كوسيس أثناء نقله لماري لتسليمها لنيكولا.

ويقوم تورغوت بأخذ ماري بالقوة لكن الصليبين يلاحقونه بالغابة ويحاصرونه.

الوالي ساغوروس يذهب لنيكولار وكوسيس ودوغاتوس لتحذيرهم من الهجوم الذي تعرض له عثمان على طريق نيقية ومحاولة تسميمه، نيكولا يبلغه بأن هو من هاجم عثمان.

ويقول له نيكولا بأنه هو من خانهم وتحالف مع عثمان، فيجبيه حاكم نيقية سارغورس بأنه سيذهب بزيارة لقبيلة عثمان ومحاربي عثمان هم من سيحمون قوافله التجارية.

عثمان يبدأ خطته للسيطرة على اينغول من خلال السيطرة على محيطها تمهيداً لدخولها وفتحها من خلال قافلة سارغورس التجارية.