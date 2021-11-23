تراند اليوم : بث مباشر الاسماعيلي .. مباراة الإسماعيلي اليوم مباشر مشاهدة بث مباشر الاسماعيلى اليوم مباراة الاسماعيلي والمقاولون بث مباشر

تنطلق مواجهة فريق الإسماعيلي ونظيره فريق المقاولون العرب في مواجهة متكافئة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، لأن فريق السامبا يحاول العودة لتحقيق النتائج الإيجابية من جديد والوصول إلي أول إنتصار له، بينما يحاول نادي المقاولون إستغلال حالة الخصم.

الإسماعيلي الذي يبحث عن أول نقطة له في الدوري في مواجهة قوية ضد ذئاب الجبل فهل ينجحوا بحصد العلامة الكاملة أو علي الأقل الخروج بنقطة ضد نادي المقاولون أم سيكون هناك تعثر جديد، ويحاول الفريق الإسماعيلاوي تحقيق العلامة الكاملة علي حساب الخصم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أولي مع المدير الفني الجديد، وكان الفريق قد تعرض للخسارة في آخر مواجهاته ضد نادي الزمالك بهدفين دون رد.

المقاولون العرب من جانب آخر يحاول الوصول إلي العلامة الكاملة من أجل العودة إلي المراكز المتوسطة من جديد فهل ينجح بتحقيق العلامة الكاملة علي حساب الإسماعيلي وإستغلال حالة الأخير الفنية في الدوري هذا الموسم، والتي تبدو واضحه للجميع وهي سيئة للغاية، وبالتالي يحاول عماد النحاس أن يخترق دفاعات المنافس من أجل تحقيق العلامة الكاملة علي حسابه.

يحتل نادي المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط من فوز وحيد وتعادل وحيد، بينما يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بدون أي رصيد حيث خسر في جميع المواجهات حتي الآن.