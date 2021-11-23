تراند اليوم : الهلال مباشر .. بث مباشر الهلال HD بث مباشر مباراة الهلال مباراة الهلال اليوم بث مباشر مباراة الهلال وبوهانج

الهلال مباشر مباراة الهلال اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الهلال مباراة الهلال وبوهانج بث مباشر الهلال مباراة الهلال مباراة الهلال مباشر أعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية عن بث مباراة الهلال وبوهانج في النهائي بدوري أبطال آسيا الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2021 ، فقد يترقب لهذا اللقاء الملايين من عشاق كرة القدم الآسيوية وسوف نعرض إليكم أعزائنا زوارنا الكرام تردد قناة السعودية الرياضية SSC HD 7 الناقلة للمباراة بين الفريقين حتي يمكنك المشاهدة والإستمتاع بالمباراة بأعلي جودة تعرضها القناة وهي جودة HD فائقة ، وسنأتيكم بالتردد الجديد والحالي لقناة السعودية الرياضية الآن في الفقرة التالية.

تتميز شبكة قنوات السعودية الرياضية في عرض الكثير من البطولات المحلية والدولية ، فهي تقوم بعرض مباريات الدوري السعودي والكأس أيضاً بجانب بطولة دوري أبطال آسيا والتي ستقام اليوم بين الهلال السعودية ونادي بوهانج الكوري ، وتعرض أيضاً مباريات تصفيات كأس العالم بآسيا خصوصأً أنه يشارك بها المنتخب السعودي بجانب الكثير من البرامج الرياضية المتنوعة الأخري التي تتميز بها القناة وتعرضها مجاناً على مدار 24 ساعة بدون رسوم إشتراك شهري أو سنوي.

تردد قناة SSC HD 7 السعودية الرياضية

إليكم تردد قناة السعودية الرياضية SSC HD ألناقلة للمباراة اليوم بين الهلال وبوهانج في النهائي من دوري أبطال آسيا اليوم وذلك بجودة HD علي القمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مباراة الهلال ويوهانج هذه المباراة المرتقبة من قبل جميع عشّاق نادي الهلال السعودي وعُشّاق كرة القدم الآسيوية بشكل عام، لأنَّها ستكون المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2021م، وفي هذا المقال من موقع المرجع سوف نتحدَّث عن مباراة الهلال السعودي ونادي يوهانج ستيليرز الكوري الجنوبي وسنحدد موعد المباراة والقنوات الناقلة لهذه المباراة أيضًا.

بطولة دوري أبطال آسيا

تُعرَّف بطولة دوري أبطال آسيا على أنَّها البطولة الأبرز من بين بطولات كرة الدقم التي تُقام على مستوى القارة الآسيوية، وهي البطولة الأهم والأكبر من بين بطولات قارة آسيا، تُقام هذه البطولة بشكل سنوي منذ عام 1967 تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكانت هذه البطولة تُعرف باسم بطولة الأندية الآسيوية قبل عام 2003م، ثمَّ أصبحت تُعرف بمسماها الحالي وهو بطولة دوري أبطال آسيا، كما أنَّها تُعرف بين الجماهير المتابعة لكرة القدم باسم كأس آسيا، وجدير بالقول إنَّ البطولة في هذا العام وصلت إلى المباراة النهائية التي ستقام في ملعب الملك فهد في الرياض بين نادي الهلال السعودي ونادي يوهانج ستيلرز الكوري في يوم الثالث والعشرين من نوفمبر من عام 2021م، وسنلقي الضوء على هذه المباراة بشكل عام فيما يأتي.

مباراة الهلال ويوهانج

إنَّ مباراة نادي الهلال السعودي ونادي يوهانج ستيليرز الكوري الجنوبي هي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2021م، هذه المباراة التي وصل إليها نادي الهلال السعوديّ بعد أن فاز في الدور نصف النهائي على نادي النصر السعودي في ديربي الرياض الآسيوي، ليواجه نادي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الذي نجح من الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعد أن تجاوز كافَّة الأدوار الإقصائية التي لعبها ضد أندية غرب آسيا.

موعد مباراة الهلال ويوهانج

إنَّ موعد مباراة الهلال السعودي ويوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي سيكون في يوم الثلاثاء الموافق يوم 23/ من شهر نوفمبر تشرين الثاني/ من عام 2021م وهو ما يوافق يوم 18/ من شهر ربيع الآخر/ من عام 1443هـ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسَّاعة الرابعة بتوقيت غرينتش، وفيما يأتي سنضع العد التنازلي لموعد بداية صافرة مباراة نادي الهلال السعودي ونادي يوهانج الكوري الجنوبي.