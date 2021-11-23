تراند اليوم : الوداد ونهضة بركان بث مباشر .. بث مباشر مباراة الوداد ونهضة بركان مباشر اليوم 23-11-2021 في الدوري المغربي

الوداد ونهضة بركان بث مباشر مباراة الوداد ونهضة بركان مباشر اليوم 23-11-2021 في الدوري المغربي مشاهدة مباراة الوداد ونهضة بركان بث مباشر في المباراة التي تقام بالأسبوع الثانية عشرة لدوري البطولة المغربية الاحترافية، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مراكش المغربية، يتطلع الوداد في لقاء اليوم إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بعدما فاز على الشباب الرياضي السالمي برباعية مقابل ثلاثة في لقاء اتسم بالندية والإثارة، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الحفاظ على القمة.

الوداد يعتلي الصدارة برصيد 29 نقطة بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر اي مواجهة، وأحرز الفريق 19 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل الوداد الرياضي المتوقع أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: تكناوتي

خط الدفاع: العملود - داري - كومارا - عطيت الله

خط الوسط: جبران - الحسوني - جعدي

خط الهجوم: بنيشو - المترجي – مسوفا

موعد مباراة الوداد ونهضة بركان والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مباراة الوداد ونهضة بركان في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، الساعة 16:00بتوقيت المغرب، الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الوداد ونهضة بركان عبر موقعنا إلى جانب فضائية Arryadia SD/HD .

وفي الجانب الاخر يتطلع نهضة البركان إلى الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية تساهم في تقدمه للأمام بجدول ترتيب الدوري، فريق نهضة البركان قادم للقاء اليوم من انتصار على الفتح الرباطي بهدف دون رد، مما يزيد معنوياته للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

يقع نهضة البركان في المركز الخامس برصيد 19 نقطة عقب الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 مباريات ولم يخسر أي لقاء، وأحرز 14 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل نهضة بركان المتوقع أمام الوداد

حراسة المرمى: حمياني

خط الدفاع: الموساوي - الناجي - دايوا - الهلالي

خط الوسط: مقدم - الزغودي - باعدي - الفحلي

خط الهجوم: تويسيلا كيسندا - خيري

معلومات مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان.

ما هو موعد مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان في الدوري المغربي؟

05:00 مساءاً بتوقيت مصر, 04:00 مساءاً بتوقيت المغرب, 06:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان؟

المغربية الرياضية.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان؟

الدوري المغربي.

من هو معلق مباراة الوداد الرياضي ونهضة بركان؟

سفيان الراشيدي.