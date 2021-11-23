تراند اليوم : رابط الضمان الاجتماعي المطور .. رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية يوم السبت الفائت بتاريخ 20 نوفمبر من العام الجاري 2021 عن اصدار نظام الضمان الاجتماعي المطور 2021 في السعودية و الذي كان العديد من المواطنين ترقبوا صدوره، و قد تم الإفصاح عن الشروط الجديدة للاستحقاق لتحقيق التكافل الاجتماعي، و من خلالها يتم اعتماد المواطنين المستحقين للضمان من خلال تطابق أوضاعهم مع شرط الضمان الاجتماعي المطور المعلن عنها، و على أساس ذلك تم مؤخراً الإعلان عن تفعيل رابط التسجيل في يوم السبت الماضي، و قد أعلنت الوزارة بأنها سترسل رسائل قصيرة للمستفيدين الذي استوفوا الشروط و تدعوهم من خلالها ليقوموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور و في تحديث بياناتهم و ذلك بما يتوافق مع النظام الجديد، و لذلك سنقوم بإدراج الرابط من خلال موقعنا “الملف” للاطلاع.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

ان وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية كشفت عن التحديثات التي اعتمدتها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، و كذلك عن آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي و شروط الاستحقاق و أهدافه، و أعلنت أيضاً عن الفئات التي شملها الضمان و الفئات التي رفع عنها الضمان.

موعد استقبال طلبات الضمان الجديد

بدأ بالفعل استقبال الطلبات من يوم السبت الفائت بتاريخ 20 نوفمبر 2021 و سوف يستمر التسجيل إلى تاريخ 23 مايو 2022، و من بعد هذا التاريخ سيتم اغلاق المنصة التي تعنى في العم و الحماية الاجتماعية، و سيتم بعد ذلك دراسة الطلبات و مراجعتها لإدراج أسماء المستحقين الجدد و سيتم نقلهم تدريجياً للإدراج بعد التأكيد من تطابق المعايير الجديدة.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

لقد تم تحديث الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد في هذا العام.

ان يحمل المستفيد الجنسية السعودية، او امرأة تكون زوجة لسعودي الجنسية، مطلقة أو أرملة لمواطن سعودي، و أبناء الارامل و المطلقات السعوديات من زوج غير سعودي، و الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام و الأرامل و ذوات الأيتام و لديهم بطاقات تنقل

المقيمين إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

الحدود الدنيا للدخل الذي يحتسب 1100 ريال للعائل و 550 ريال للفرد الواحد في العائلة

استيفاء كل المعايير و الضوابط الجديدة، و المتعلقة بالصحة و التعليم و خطط التوظيف و التأهيل للقادرين

أن لا يكون المتقدم ممن يعيشون في مراكز الايواء و دور الرعاية.

موقع التسجيل في الضمان

يتم التسجيل عزيزنا المواطن من خلال موقع خاص بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي من خلال هذا الرابط التالي هنا و بهذا يكون بين يديك الوسيلة و المصدر الذي تبحث عنه للتسجيل في الضمان الجديد و يجب ان تسرع في التسجيل قبل غلق باب التسجيل فإن الفترة ستنتهي بتاريخ 23 مايو من العام القادم 2022

و الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية المقال و الذي ادرجنا فيه الشروط التي يجب ان تحققها لتستطيع الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد كما و قد ادرجنا أيضاً الرابط الذي يتوفر فيه التسجيل في هذا الضمان آملين ان يكون اسمك إن كنت من الباحثين عن التسجيل في الكشوفات القادمة للأسماء الجديدة في الضمان الاجتماعي شاكرين للحكومة الكريمة لفتاتها و رعايتها المستمرة لمواطنيها و السعي المستمر لأن توفر للمواطنين و القانطين على ارضها الحياة الكريمة التي تلبي احتياجاتهم و تغنيهم عن سؤال الناس حفظ الله المملكة شعباً و قيادة و أدام عليها النعم و الخير المستمر.