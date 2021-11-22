تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر HD مباراة الزمالك اليوم مباشر

بث مباشر الزمالك مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، الزمالك استعاد ذاكرة الانتصار في الجولة الماضية وخرج من كبوة الهزيمة أمام الأهلي في الجولة قبل الماضية بالانتصار على الإسماعيلي بهدفين دون رد، الزمالك قدم مباراة متواضعة على الجانبين الدفاعي والهجومي واستطاع أن يستفيد من أخطاء الإسماعيلي الدفاعية وحقق الفوز وإضاف النقاط الثلاثة لرصيده، الزمالك دخل في معسكر مغلق أول أمس استعدادا للقاء اليوم بقائمة تضم كل من، محمد أبو جبل - محمد عواد -محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام -طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني - عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

الزمالك قبل لقاء اليوم يتواجد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعدما فاز في 3 مباريات ولم يتعادل في أي لقاء وخسر في لقاء واحد، وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى فتحي

الهجوم : سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر موقعنا وقنوات أون تايم سبورت.

البنك الأهلي قادم للقاء اليوم من هزيمة أمام سيراميكا بهدف دون رد، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الخروج من كبوة الهزيمة الأخيرة والعودة لسكة الانتصارات من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

البنك الأهلي يتواجد في المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعدما فاز في مباراتين ولم يتعادل في أي لقاء ومني بالهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل البنك الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود الزنفلي الزمالك

خط الدفاع: محمد دبش - اسحاق يعقوبو - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

خط الوسط: أحمد سعيد - محمد فتحي

خط الوسط الهجوم: موسي دياروا - محمد بسيوني - محمود سيد

خط الهجوم: فادي فريد