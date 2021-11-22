تراند اليوم : اليمن والكويت مباشر .. مباراة اليمن والكويت مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة اليمن والكويت بث مباشر

يلتقي منتخب اليمن للشباب في أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 مع نظيره منتخب الكويت مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة المقامة حاليا في العراق .

وستقام مباراة منتخب بلادنا المقامة في مدينة البصرة العراقية ضمن بطولة غرب آسيا لكرة القدم مع نظيرة الكويتي يوم الإثنين الموافق 22_11_2021 في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت صنعاء و السعودية والكويت وقطر , والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

وستتمكن الجماهير من مشاهدة مباريات بطولة غرب آسيا للشباب 2021 عبر عدة قنوات مفتوحة، حيث ستكون القنوات الناقلة لمباراة اليمن والكويت للشباب مباشرة هي قناة العراقية الرياضية HD، وقناة دبي الرياضية، وقناة LBC، كما ستكون منقولة على شبكتي TV.

وتعتبر مباراة اليوم هي أولى مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للشباب 2021، حيث تأمل جماهيره في أن يقدم الأحمر الشاب عروضا ونتائج جيدة، منتخب الكويت لعب في الجولة الماضية ضد صاحب الملعب والجمهور المنتخب العراقي.