تراند اليوم : الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الاهلي مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر

الزمالك مباشر بث مباشر الزمالك ضد البنك الاهلي بث مباشر مباراة الزمالك اليوم والبنك الاهلي وتنطلق مواجهة فريق الزمالك ونظيره فريق البنك الأهلي في مواجهة نارية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، لأن الأبيض يحاول التواجد في المقدمة وعدم الوقوع في الفخ من جديد ضد البنك الأهلي، لذا ستكون الثلاث نقاط هي أهم ما يمكن تحقيقه، بينما يحاول الخصم تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة.

يحاول الفارس الأبيض مجدداً أن ينجح في التفوق علي حساب خصم شرس وهو نادي البنك الأهلي مستغلاً خسارة الأخيرة، بينما يحاول الزمالك في حصد إنتصار سيكون ثمين في مشواره في حال خسارة المنافسين له مثل الأهلي أو بيراميدز لأنه سيصعد للمراكز، وبالتالي يحاول الأبيض أن يتفوق علي حساب الخصم بنتيجة جيدة خاصة أنه نجح في المواجهة الأخيرة ضد الإسماعيلي بالتفوق علي حساب الخصم بهدفين دون رد.

البنك الأهلي هو الآخر يحاول الخروج من هذه المواجهة بنتيجة جيدة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه هذا الموسم منذ الإنطلاقة ، ولكن الخسارة الأخيرة ضد نادي سيراميكا قلبت الأحوال ويتمني خالد جلال إعادة الأوضاع من جديد وذلك في لقاء الزمالك حيث يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التقدم في الترتيب.

يتواجد نادي البنك الأهلي في المركز التاسع من الترتيب برصيد ست نقاط كاملة من إنتصارين تحققا، بينما نادي الزمالك في المركز الثالث من الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث إنتصارات ماضية.