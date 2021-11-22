تراند اليوم : الزمالك والبنك الاهلي مباشر .. بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر

الزمالك والبنك الاهلي مباشر بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الزمالك ضد البنك الاهلي al zamalek vs national bank في الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين ، بعد ان حقق انتصار بصعوبه في الجوله الماضيه علي الاسماعيلي في ملعبه من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الزمالك اليوم الموافق 22 نوفمبر علي ارضيه ملعبه خصمه الذي يحقق نتائج جيده في بدايه الدوري في هذا الموسم فريق البنك الاهلي الليله وذلك لحساب مباريات الاسبوع الخامس من منافسات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري المصري الممتاز ، وسوف تلعب مباراه الزمالك و البنك الاهلي الليله علي ارضيه ملعب القاهرة الدولي وذلك في مباراه سوف يبحث من خلال كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تحسين مركزه في الدوري ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الاهلي

الزمالك هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من عمر الدوري المصري الممتاز ، فريق الزمالك قادم من انتصار صعب ومهم له بعد الخساره من الاهلي في القمه وجاء الانتصار للفريق الزمالك خارج ارضه علي حساب فريق الاسماعيلي يوم الجمعه الماضيه وحقق الزمالك الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، فريق الزمالك يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق الزمالك الانتصار في ثلاث مباريات وخسر في مباراه واحده.

بث مباشر مباراة البنك الاهلي والزمالك

علي الجانب الاخر فريق البنك الاهلي فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق البنك الاهلي حاليا هو صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر اربع مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان البنك الاهلي قد حقق الانتصار مبارتان وخسر ايضا الفريق في مبارتان قبل مواجهه اليوم ، فريق البنك الاهلي كان قد خسر اخر مباراه لعبها في الدوري والتي كانت مع فريق سيراميكا وقد خسر فريق البنك هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ.