تراند اليوم : الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر .. بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي مباراه الزمالك والبنك الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر

الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر .. بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي مباراه الزمالك البنك الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر موعدنا اليوم في مواجهة مرتقبة بين فريقي الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت الرياض ، وسوف نأتيكم اليوم بالتشكيلة المتوقعة لنادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي علي استاد القاهرة الدولي وسوف تذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1 وسيعلق عليها بلال علام ، وسنعرض أمامكم الآن في الفقرة التالية تشكيلة نادي الزمالك المتوقعة وبطاقة المباراة كاملة ايضاً عن موعدها.

كشف رئيس الجهاز الطبي الدكتور محمد أسامة عن أزمة في الهجوم بالنسبة للفريق بعد تعرض اللاعب أشرف بن شرقي لإصابة خفيفة وهي إلتواء في القدم خلال تواجده في مباراة الإسماعيلي الماضية مما يؤثر علي تواجد اللاعب في المواجهات التالية ، وأيضاً تم الكشف عن تجهيزات اللاعب حازم إمام للإستعدادات التالية لبطولة الدوري المصري بعد التوقف.

تشكيلة الزمالك ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – طارق حامد – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد زيزو.

وتنطلق مواجهة فريق الزمالك ونظيره فريق البنك الأهلي في مواجهة نارية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، لأن الأبيض يحاول التواجد في المقدمة وعدم الوقوع في الفخ من جديد ضد البنك الأهلي، لذا ستكون الثلاث نقاط هي أهم ما يمكن تحقيقه، بينما يحاول الخصم تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة.

يحاول الفارس الأبيض مجدداً أن ينجح في التفوق علي حساب خصم شرس وهو نادي البنك الأهلي مستغلاً خسارة الأخيرة، بينما يحاول الزمالك في حصد إنتصار سيكون ثمين في مشواره في حال خسارة المنافسين له مثل الأهلي أو بيراميدز لأنه سيصعد للمراكز، وبالتالي يحاول الأبيض أن يتفوق علي حساب الخصم بنتيجة جيدة خاصة أنه نجح في المواجهة الأخيرة ضد الإسماعيلي بالتفوق علي حساب الخصم بهدفين دون رد.

البنك الأهلي هو الآخر يحاول الخروج من هذه المواجهة بنتيجة جيدة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه هذا الموسم منذ الإنطلاقة ، ولكن الخسارة الأخيرة ضد نادي سيراميكا قلبت الأحوال ويتمني خالد جلال إعادة الأوضاع من جديد وذلك في لقاء الزمالك حيث يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التقدم في الترتيب.

يتواجد نادي البنك الأهلي في المركز التاسع من الترتيب برصيد ست نقاط كاملة من إنتصارين تحققا، بينما نادي الزمالك في المركز الثالث من الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث إنتصارات ماضية.