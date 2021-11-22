تراند اليوم : بث مباشر مباراة الزمالك .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

يستضيف فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلى من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والبنك الاهلى فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في ثلاثة وخسر لقاءً وحيداً وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

البنك الأهلى يراهن على خبرة اللعب مع الكبار

ويراهن خالد جلال على خبرة فريقه بمواجهة كبار الدوري بعدما حصد من الاهلى أربع نقاط بالموسم الماضى، لاسيما أن البنك الاهلى يضم العديد من العناصر المميزة على رأسها محمد هلال وإيزاك يعقوبو وأحمد ياسين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.