تراند اليوم : بث مباشر الزمالك والبنك .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت zamalek vs national bank ماتش الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلى بث مباشر

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد البنك الأهلي في المرتبة التاسعة بـ6 نقاط.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور – أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- مصطفى فتحي.