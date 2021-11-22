تراند اليوم : مباراة اليمن والكويت مباشر .. بث مباشر اليمن والكويت مشاهدة بث مباشر مباره اليمن والكويت HD بث مباشر اليمن والكويت

مباراة اليمن والكويت مباشر مشاهدة بث مباشر اليمن والكويت بث مباشر مباراة اليمن والكويت اليوم ،ويلتقي منتخب اليمن للشباب مع نظيره منتخب الكويت مساء يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 في اليوم الثاني من مباريات المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للشباب 2021 المقامة حاليا في العراق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة اليمن والكويت للشباب مباشرة، كما نستعرض موعد مباراة اليمن للشباب بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، يذكر أن المجموعة تضم إلى جانب الكويت واليمن منتخبات العراق والبحرين وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والكويت للشباب

الجماهير حول العالم المتابعة للبطولة، سوف تتمكن من مشاهدة مباريات بطولة غرب آسيا للشباب 2021 عبر عدة قنوات مفتوحة، حيث ستكون القنوات الناقلة لمباراة اليمن والكويت للشباب مباشرة هي قناة العراقية الرياضية HD، وقناة دبي الرياضية، وقناة LBC، كما ستكون منقولة على شبكتي TV.

موعد لعبة اليمن والكويت للشباب

مباراة اليوم هي أولى مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للشباب 2021، حيث تأمل جماهيره في أن يقدم الأحمر الشاب عروضا ونتائج جيدة، منتخب الكويت لعب في الجولة الماضية ضد صاحب الملعب والجمهور المنتخب العراقي، موعد مباراة اليمن والكويت للشباب في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.