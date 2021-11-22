تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي وغزل المحله ماتش الاهلي وغزل المحله مباشر ghazl el mahalla vs al ahly ماتش الاهلى اليوم مباشر

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وترصد «بوابة الأهرام» بعض الأرقام التاريخية في مواجهات الفريقين:

1- التقى الأهلى وغزل المحلة فى 93 مباراة، كان الفوز حليف الأهلي فى 51 مباراة، فيما كان التعادل حاضرًا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى 12 مباراة.

2- يعود الفوز الأول للأهلي على حساب غزل المحلة إلى موسم 56-57 فى المباراة التي انتهت بهدف دون رد.

3- كان آخر فوز حققه المحلة على الأهلي في الموسم الماضي حينما فاز الفلاحين بهدف دون رد .

4- حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

5- نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 123 مناسبة من خلال 67 لاعبا

6- حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

7- استقبلت شباك الأهلي 52 هدفا من الفلاحين ونجح المارد الاحمر في الخروج بشباك نظيفة في 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 24مباراة.