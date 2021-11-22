تراند اليوم : الاهلي مباشر .. الاهلي وغزل المحلة بث مباشر ماتش الاهلي وغرل المحله مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر يلا شوت الاهلي وعزل المحلة مباشر

الاهلي وغزل المحلة مباشر مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر الاهلي مباراة الاهلي والمحلة مباشر بث مباشر مباراة الاهلي الاهلي مباشر تنطلق مواجهة فريق الأهلي ونظيره فريق غزل المحلة في مواجهة مثيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، لأن الأهلي يحلم بالحفاظ علي الصدارة المتواجد بها ، ولكن عليه الفوز علي حساب منافس صعب في ملعب أصعب، بينما يأمل المحلة تحقيق العلامة الكاملة من أجل الوصول إلي مركز متقدم.

يتمني نادي الأهلي المصري أن يسير علي نفس النهج في هذه المواجهة الصعبة ضد نادي غزل المحلة حيث يأمل بالتفوق علي حساب الخصم القوي والملعب الأصعب من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة بعد أن نجح في حصد العلامة الكاملة حتي الآن في المواجهات الماضية، فهل ينجح المارد الأحمر في التفوق علي حساب نادي المحلة من أجل ثلاث نقاط ثمينة، أم سيكون هناك صعوبة في إيجاد نتيجة إيجابية من هذه المواجهة.

يذكر أن النادي الأهلي قد نجح في الفوز علي حساب نادي المقاولون العرب بهدف دون رد عن طريق اللاعب حمدي فتحي الذي يغيب عن اللقاء، بينما كان اللقاء الأخير بين الأحمر والغزل في ملعب المحلة قد خسر فيه الفريق بهدف دون رد بالموسم الماضي.

المحلة الذي لم يخسر هو الآخر حتي الآن في البطولة المحلية يحاول أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة ضد النادي الأهلي من أجل الخروج بإنتصار مثلما حقق الموسم الماضي، مستغلاً تواجد مشجعيه وعلي ملعبه الصعب علي أي فيق، ويأمل الفريق بالدخول إلي مراكز متقدمة خاصة أنه يحقق نتائج قوية حتي الآن.