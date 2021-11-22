تراند اليوم : بث مباشر الاهلي وغزل المحلة .. مباراه الاهلي وغزل المحله مباشر يلاشوت الاهلي وغزل المحلة مباشر بث مباشر مباراه الاهلي وغزل المحله

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن مباراه الاهلي وغزل المحله مباشر بث مباشر الاهلي وغزل المحلة بث مباشر الاهلي وغزل المحلة يلا شوت الاهلي وغزل المحلة مباشر بث مباشر مباراه الاهلي وغزل المحله مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الأسبوع الخامس للدوري المصري باللقاء الذي يقام على ستاد غزل المحلة في تمام الخامسة والنصف مساء، ويسير الأهلي بصورة ممتازة نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، المارد الأحمر استطاع أن يتخطي عقبة المقاولون العرب في اللقاء الماضي بهدف دون رد في لقاء شهد أحداث تحكيمية جدالية، وسيبحث الأهلي في لقاء اليوم عن مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل الحفاظ على القمة بجانب الثأر من غزل المحلة الذي انتصر على المارد الأحمرفي لقاء الدور الثاني بالموسم الماضي.

الأهلي سيفتقد في لقاء اليوم لخدمات حمدي فتحي الذي تعرض للطرد في لقاء المقاولون الماضي، وسيبقى باقي اللاعبين متاحين أمام المدرب الجنوب إفريقي موسيماني من أجل الاستفادة بهم في لقاء اليوم.

الأهلي يعتلي القمة برصيد 12 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات ولم يتعادل أو يخسر في أي لقاء، وأحرز الفريق 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

في حراسة المرمى:محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة لها

تتابعون مواجهة الأهلي وغزل المحلة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش، الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مواجهة الأهلي وغزل المحلة عبر أون تايم سبورت أتش دي وموقعنا .وفي الجانب الأخر يمني غزل المحلة النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، غزل المحلة فشل في اختراق دفاعات طلائع الجيش في اللقاء الماضي وتعادل سلبيا، وسيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي على الأهلي في المحلة بعد الفوز عليه في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي.

غزل المحلة يقع في المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين ولم يتعرض لأي هزيمة، وأحرز الفريق 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل غزل المحلة المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمود رضا

في خط الدفاع: محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط: حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

في الهجوم: هشام نبوى ، عبده يحيى