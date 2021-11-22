تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي وغزل المحلة بث مباشر الاهلي وغزل المحلة يلا شوت الاهلي والمحلة بث مباشر

بث مباشر الاهلي وغزل المحله بث مباشر الاهلي وغزل المحلة مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن بث مباشر الاهلي وغزل المحلة يلا شوت الاهلي والمحلة بث مباشر الاهلي وغزل المحلة مباشر يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على غزل المحلة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الخامس على التوالي وتدشين بداية مميزة لاستعادة اللقب الذى فقده الاهلى في الموسم الأخير لصالح الزمالك.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمحلة فى الدوري

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً فى نفس الجولة.

ترتيب الأهلى وغزل المحلة فى جدول الدوري

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة غزل المحلة والأهلى اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.