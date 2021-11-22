تراند اليوم : ماتش الاهلي وغزل المحله مباشر .. بث مباشر الاهلي وغزل المحلة بث مباشر الاهلي وغزل المحله مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحله مباشر

الاهلي والمحلة بث مباشر ماتش الاهلي وغزل المحله مباشر ماتش الأهلي وغزل المحلة بث مباشر بث مباشر الاهلي وغزل المحله الاهلي وغزل المحله مباشر بث مباشر الاهلي وغزل المحلة مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد غزل المحله ghazl el mahallah vs al ahly اليوم الاثنين في الدوري المصري الممتاز ، بخطوط ثابته ظهر بيها الفريق في الاربع جولات الماضيه الذي لعبها في الدوري من المقرر اليوم ان ينزل الاهلي متصدر الدوري ضيفا ثقيلا علي الفريق الذي يقدم هو الاخر اداء جيد في بدايه الدوري فريق غزل المحله الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستقبل ملعب غزل المحله هذه المواجهه والذي مواجهه سوف يبحث من خلاله تالفريقين تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم الموافق 22 نوفمبر مباراه الاهلي و غزل المحله في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة الأهلي وغزل المحلة

الاهلي يدخل لقاء اليوم وهو الضيف وذلك لحساب مواجهات النصف الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاهلي قبل لقاء اليوم هو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري في هذا الموسم برصيد 12 نقطه وبعد ان تمكن الفريق من تحقيق الانتصار في الاربع مباريات الذي لعبهم الفريق الي الان في الدوري في هذا الموسم ، فريق الاهلي كان قد حقق الانتصار الرابع له في الدوري يوم الجمعه الماضي وجاء هذا الانتصار علي حساب فريق المقاولون العرب وانتهت المباراه بفوز الاهلي بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق الاهلي سوف يخوض المباراه وهو يريد تكرار نتيجه الموسم الماضي علي ارضيه ملعب غزل المحله.

بث مباشر مباراة غزل المحلة والأهلي

فيما فريق غزل المحله فهو صاحب الارض في لقاء اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق غزل الملحه في هذا الموسم مع مدربه الشاب محمد عودة يقدم اداء جيد بعد ان خاض هو الاخر اربع مباريات الي الان في مشوراه في الدوري وجمع من خلالهم الفريق 8 نقاط وذلك بعد ان تمكن غزل المحله من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل ايضا في مبارتان قبل مباراته مع الاهلي الليله ، وكان الفريق قد تعادل في مباراته الاخيره في الجوله الرابعه والتي كانت مع فريق طلائع الجيش وانتهت المباراه بتعادل بدون اهداف.