تراند اليوم : بث مباشر الاهلى يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباراة الاهلى وغزل المحلة بث مباشر ماتش الأهلي مباشر الآن بث مباشر لمباراة الاهلي وغزل المحلة

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد مرور أول 4 جولات من المسابقة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

يستقبل غزل المحلة نظيره الأهلي مساء الإثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في الجولة الخامسة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 6.30 بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

تبث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.