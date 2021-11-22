تراند اليوم : طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي للإمارات يبارك للمشهراوي زفاف كريمته

طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي للإمارات يبارك للمشهراوي زفاف كريمته

أبو ظبي / الخليج 365

أقيم مساء امس حفل زفاف كريمة القيادي الفلسطيني سمير المشهراوي، وعريسها الشاب أحمد كامل الغفري، في قصر الإمارات في أبوظبي بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الامارات العربية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح ولفيف من ابناء الجالية الفلسطينية في الإمارات .

وكان في استقبال الضيوف جمع من عائلتي العروسين، وبرفقتهم عدد من الشخصيات الفلسطينية وفي مقدمتهم القيادي الفلسطيني محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني،

وقدم اصحاب السمو لذوي العروسين أحر التهاني والتبريكات.

ومن جانبهم عبر ذوو العروسين عن بالغ شكرهم وامتنانهم بتشريف اصحاب السمو لمشاركتهم أفراحهم.

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