تراند اليوم : نتيجة المعهد الفنى الصحى باسيوط 2018 2019 .. نتيجة معهد فنى صحى باسيوط 2018

نتيجة المعهد الفنى الصحى باسيوط 2018 ، ويكرس المعهد الفني للتمريض بجامعة أسيوط الجهد لتخريج ممرضة على درجة عالية من الكفاءة المعرفية, ومؤهلة إكلينيكيا و تكنولوجيا لكي تتعامل مع المشاكل الصحية للمرضى و المجتمع باقتدار وعقلانية.

وقد آل المعهد على نفسه تقديم تعليم تمريض قائم على الدليل العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

كما أن المعهد يحرص على تقديم خدمة تمريضية متميزة و مثمرة لأفراد المجتمع من خلال التحسين المستمر في كل أوجه الأنشطة مع الالتزام بمعايير الجودة.

التقديم للدراسات التخصصية السنة الاولى بالمعهد الفنى الصحى

الأوراق المطلوبة

1. أصل شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية أو مستخرج رسمي منها

2. أصل شهادة الميلاد

3. صورة بطاقة الرقم القومي

4. أصل شهادة التويفل 350 درجة من إحدي الجامعات المصرية وسيتم الإعلان عن موعد إستلام الشهادات معتمدة من مقر النقابة بموعد أقصاه اخر الشهر الجارى .

5. أصل شهادة ICDL من جهات معتمدة

6. أصل الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

7. موافقة جهة العمل معتمدة ومختومة

8. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم

9. عدد 6 صور شخصية

يتاح تأخير تقديم شهادة الicdl حتى اخر الدراسة للسنة الثانية التخصصية بشرط عدم التخرج إلا بالحصول عليها .

للتقديم بـ تنسيق المعاهد الفنية الصحية

لابد ان تكون ناجح في الثانوية العامة بقسم علمي علوم او رياضة , وطبعا شعبة ادبي لا يتم قبولها بأي شكل ..

* - وبالمعهد اقسام لا تقبل غير طلبة علمي علوم فقط وهي : فني اشعة ، فني اسنان ، فني معمل ، فنيات التمريض (بنات فقط) ،، فني الخدمات الطبية العاجلة (بنين فقط) ، المراقبون الصحيون (بنين فقط) .

* - اما اقسام طلبة علمي رياضة التي يمكنهم التقديم ليها في تنسيق المعاهد الفنية والصحية هي : شعبة فني تسجيل طبي وإحصاء. ،، شعبة فني صيانة أجهزه طبية ومن الممكن التقدم لهذة الشعبة للحاصلين على دبلوم الصنايع .

* وهناك متطلبات وشروط للقبول تنسيق المعاهد الفنية الصحية :

1-أن تكون اللغة الأجنبية الأولى للطلاب هي اللغة الإنجليزية.

2-يختص المعهد بتوزيع الطلاب (الطالبات) المرشحون الى المعهد على الشعب الداخلية المختلفة.

3-أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.

4-ألا يقل سن الطالب (الطالبة) عند الدراسة (أول أكتوبر)عن 16سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

5-نجاح الطالب في الكشف الطبي واختبار القدرات الذي يعقده المعهد و يثبت استعداده للدراسة.

* أقسام المعهد

1-شعبة الأشعه

2-شعبة المعامل والتحاليل الطبية

3-شعبة التمريض

4-شعبة الأسنان

5-شعبة المراقبين الصحيين

6-شعبة الرعايه الطبية العاجلة و الطوارئ

7-شعبة التسجيل الطبى والاحصاء

8- شعبة صيانة الاجهزة الطبية

عنوان المعهد الفنى الصحى بأسيوط شارع المحافظة بجوار دايون عام محافظة اسبوط .

تنسيق معهد فنى صحى 2018

معهد فنى صحى طنطا:379.5

معهد فنى صحى المنصورة:378.0

معهد فنى صحى اسكندرية:372.5

معهد فنى صحى بنها :370.0

معهد فنى صحى الزقازيق :370.0

معهد فنى صحى بنى سويف:363.5

معهد فنى صحى سوهاج:356:0

معهد فنى صحى اسيوط:352.0

معهد فنى صحى بورسعيد:352.0

معهد فنى صحى اسوان:349.0

معهد فنى صحى امبابة:306.5

أقسام المعاهد الفنية الصحية

أقسام المعاهد الفنية الصحية؛ هم فني معامل صحية، وفني أشعة، وفني تمريض، وفني صناعة الأسنان، وفني الطوارئ والحالات الحرجة، وفني الأورام والجراحات.

وفني التسجيل الطبي الإحصاء، بجانب شعبة فني صيانة الأجهزة الطبية، وفني الرعاية الطبية العاجلة، وفني التمريض النفسي والصحة النفسية، وفني المعاونيين الصحيين، وفني التوليد وصحة المجتمع.

شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية

من شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية أن يكون الطالب حاصلًا على المجموع الذي أقره مكتب التنسيق، وألا يزيد سن الطالب في بداية الدراسة على 22 عام، بجانب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الذي يقرره المعهد، وأن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالمعهد.

نظام الدراسة بالمعهد

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد عامان، والسنة الثانية سنة الامتياز، وهي تقتصر على العمل والتدريب تأهيلًا لسوق العمل، أو إذا اراد الطالب الإلتحاق بكلية التمريض أو الكليات الطبية الأخرى إن استوفى شروطها، مع العلم أن الدراسة باللغة الإنجليزية بمعظم المواد الدراسية بالمعهد، ولا يوجد به نظام الساعات المعتمدة.

المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة

من شروط الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة؛ ألا يزيد سن المتقدم في 1 نوفمبر 2017 عن 21 عام سوا كان ثانوية عامة، أو ثانوية أزهرية، وثانوية صناعية سوا خمس أو ثلاث سنوات.

بجانب أن يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات، والعلوم، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "القسم العلمي"، والحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام "خمس وثلاث" سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات هي الميكانيكا والكهرباء فقط.

ومن شروط الالتحاق أيضًا الطلاب الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالات الآتية وهي المجال الهندسي، والتكنولوجي، وسيراعى شرط السن للحاصلين على هذه الشهادات أثناء التقديم حيث سيسمح بعامين إضافيين للطلاب المقيدين في دراسات أعلى من "23 سنة".

بجانب أن تكون النسبة المئوية لمجموع للحاصلين على الثانوية العامة 65% فأكثر والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

مدة الدراسة والمؤهل الدراسي

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد عامين دراسيين بخلاف فترة الإعداد والتأهيل العلمي والعسـكري بالمعهد الفني، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم الفني التخصصي ويُعيـن برتبة الملازم.

ويمكن للخريج ان يستكمل دراسته العسكرية في الحـصول علــى ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتوراه.

فرص العمل

يتخرج الطالب من المعهد كمختص بإحدى الشعب الطبية التي درسها بالمعهد، ويمكنه هذا التخصص من العمل بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، كما يمكنه من الاستمرار بالدراسة والالتحاق بكلية التمريض، وبعدها تحضير الماجستير والدكتوراه أو الزمالة بإحدى الجامعات.

كما يحق للخريج الحصول على عمل بالحكومة في وزارة الصحة أو ما يعادلها عن طريق "التكليف"، ويمكن للخريج أن يكمل دراسته في المعهد لمدة عامين أخرين ليصبح حاصل على بكالوريوس بدل الدبلوم، ويصبح "تقني" بدل "فني" وتلك التكملة تكون في المعهد نفسه وليست في كلية.