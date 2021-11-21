تراند اليوم : رابط تسجيل عمال اسرائيل

رابط تسجيل عمال اسرائيل ،فتح موقع وزارة العمل في قطاع غزة رابط تسجيل تصاريح العمل في إسرائيل للعمال لأول مرة منذ أكثر من 21 عاماً بعدما علق الاحتلال الاسرائيلي خروج العمال للأراضي المحتلة في العام 2000، ويأتي إعلان وزارة العمل التسجيل للعمل في اسرائيل في ظل جهود تقودها دولة قطر لرفع أعداد حملة التصاريح إلى 30 ألف إضافية علماً بأن عدد الذين يحملون تصاريح تجارية في غزة 10 ألاف عامل وتاجر، 500 منهم من حملة بطاقات bmc التي تمنح لكبار التجار ورجال الأعمال.

ويمكنكم عمالنا وتجارنا عبر موقع وزارة العمل غزة الوصول إلى رابط تسجيل وزارة العمل لالتصاريح، وبدأ صباح الأحد ألاف السكان من قطاع غزة العبور إلى رابط تسجيل تصاريح العمل مع إعلان وزارة العمل فتح باب التسجيل من خلال بطاقة الهوية وحاجتها إلى عمال جدد.

ويصل أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة 10 ألاف تصريح تجارة حالياً معظمها تعود لعمال فلسطينيين يعملون بالداخل المحتل.

وتتيح وزارة العمل رابط تسجيل تصاريح العمل والتي تشمل الحاجة إلى 30 ألف تصريح جديد وفق التوقعات وزادت عمليات البحث عن رابط تسجيل تصاريح العمل مع إعلان وزارة العمل فتح التسجيل الموحد للتصاريح اليوم.

وتعلن وزارة العمل الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الأحد 21/11/2021 عن بوابة تصاريح العمل والتي سجري من خلالها تسجيل العمال الراغبين بالعمل بالأراضي المحتلة 48، وسيكون رابط تسجيل تصاريح العمل فعالاً بدءً من اليوم وفق تصريح الوزارة بالأمس والمكتب الاعلامي الحكومي. ويأتي فتح باب التسجيل في تصاريح العمل في إسرائيل بالتزامن جهود تقودها قطر لإضافة 30 ألف عامل جديد للعمل بالأراضي المحتلة.

وفتحت وزارة العمل الفلسطينية باب التسجيل في تصاريح العمل بإسرائيل بتاريخ الأحد 21/11/2021 من خلال موقع وزارة العمل بغزة التسجيل الموحد، ويمكن الأن لأبناء قطاع غزة التسجيل لتصاريح العمل في إسرائيل من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل الدخول الموحد وإدخال رقم الهوية، وكلمة المرور الخاصة بكل شخص.

وأعلنت وزارة العمل بغزة مساء اليوم السبت، فتح باب التسجيل للعمال الراغبين في العمل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وأكد وكيل الوزارة إيهاب الغصين في تصريحات له، أنه غداً الأحد سيتم فتح باب التسجيل للعمال الذي يرغبون بالعمل في أراضي 1948.

وأشار وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم نشر رابط التسجيل عبر موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في تصريح مقتضب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معايير التسجيل هي، أن يكون متزوج، ويزيد العمر على٢٦ عام، وحاصل على بطاقة التطعيم، وليس موظفا".

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