تراند اليوم : بث مباشر الاهلي وابها يلا شوت .. مباراة الاهلي وابها بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي مباشر ضد ابها

بث مباشر الاهلي وابها يلا شوت مباراة الاهلي وابها بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي مباشر ضد ابها وتنطلق مواجهة فريق الأهلي ونظيره فريق أبها في مواجهة هامة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محمد بن سلمان 2021-2022، لأن أهلي جدة يطمح في الفوز من أجل ثلاث نقاط ثمينة يدخل بهم إلي المنطقة المنافسة من جديد، بينما يحاول نادي أبها تحقيق نتيجة إيجابية.

الأهلي السعودي يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة علي حساب نادي أبها في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق ويأمل بالتفوق علي حساب المنافس من أجل الثلاث نقاط الكاملة، فهل ينجح بالإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية التي يحققها في الفترة الأخيرة أم سيكون هناك تعادل أو هزيمة للفريق، وكان الفريق الأهلاوي قد نجح في الفوز علي حساب نادي الباطن في المواجهة الأخيرة له قبل التوقف الدولي.

أبها يحاول السيطرة علي الثلاث نقاط هو الآخر من أجل الدخول إلي مراكز مطمئنة من جديد فهل ينجح بالتفوق علي حساب الفريق الأهلاوي، وكان الفريق الأبهاوي قد تعرض للخسارة في آخر مواجهتين، وبالتالي يحاول إستعادة زمام الأمور من جديد، ويطمح نادي أبها في تحقيق نتيجة إيجابية هامة حتي يبتعد عن مراكز الهبوط.

يتواجد نادي أهلي جدة في المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد أن فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في ستة وخسر مواجهتين، بينما نادي أبها لديه من النقاط عشرة فقط من ثلاث إنتصارات وتعادل وحيد وسبع خسائر.