تراند اليوم : التسجيل في مباراة التعليم 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن رابط التسجيل في مباراة التعليم 2021 عبر بوابة مباراة التوظيف الإلكترونية والخاصة بالتعليم بالتعاقد ، وذلك في كافة انحاء المغرب العربي، فشهدت الساعات الماضية بحثاً مكثفاً عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن التسجيل في مباراة التعليم 2021، حيث قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بنشر التسجيل في مباراة التعليم 2021، وذلك لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات ومباريات ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين.

التسجيل في مباراة التعليم 2021

وشهدت الساعات الماضية بحثاً مكثفاً من قبل المرشحين عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة برقم الهوية عن لوائح الناجحين في مباراة التعاقد 2022، حيث قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بنشر لوائح الناجحين في مباراة التعاقد 2022 برقم الهوية، وكشوفات المرشحين من الذكور والمرشحات من الإناثوذلك لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات ومباريات ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب العربي عبر بوابة مباراة التوظيف الإلكترونية عن نتائج مباراة التوظيف التي أجريت مسبقاً والخاصة بالتعليم بالتعاقد مع الناجحين في مباراة التعاقد، وذلك في كافة انحاء المغرب العربي.

شروط التسجيل في مباراة التعليم بالتعاقد 2021

تفتح المباراة في وجه المترشحين غير الموظفين، غير المشتغلين مع الأغيار بموجب عقود، المتوفرين على الشروط التالية:

-أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛

-أن لا يتجاوز عمرهم 30 سنة عند تاريخ إجراء املباراة؛

-أن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة؛

-أن يكونوامستوفين لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم؛

-أن لا تربطهم أي عالاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر.

شرح التسجيل في موقع tawdif.men.gov.ma 2021

– اولا قم بالدخول على هذا الرابط: tawdif.men.gov.ma و اضغط على طلب جديد.

– ثم بعد ذلك ملئ المعلومات الشخصية و الدراسية الخاصة بك

– بعد انجاز المطلوب و ملئ جميع الخانات بالمعلومات اللازمة و التاكد من انها صحيحة اضغط على حفظ.

– بعد ذلك مباشرة ستتوصل عبر بريدك الاكتروني الذي اضفته عند تسجيلك رقم الدخول او القن السري ستحتاجه للاتمام عملية الدخول الى حسابك بنجاح.

– للدخول يجب ان تسعمل في اسم المستخدم رقم البطاقة الوطنية الخاصة بك و الرقم السري هو الرقم الذي وصلك الى بريدك الاكتروني.

– بعد الدخول الى حسابك قم بالمصادقة على المعلومات بعد التاكد ان كل المعلومات التي ادخلتها هي صحيحة فبعد ضغطك على مصادقة لا يمكنك تصحيح الاخطاء، ثم اضغط على طبع التوصيل الخاص بك على tawdif.men.gov.ma