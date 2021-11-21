تراند اليوم : رابط تسجيل عمال اسرائيل .. رابط وزارة العمل غزة التسجيل للتصاريح

نشرت وزارة العمل في غزة صباح الأحد، رابط تسجيل عمال اسرائيل في الداخل المحتل عام 1948.

وأوضحت أنه بإمكان المواطنين الدخول عبر رابط التسجيل الموحد لتعبئة الطلبة الخاص به عبر موقع وزارة العمل.

رابط التسجيل

وكانت وزارة العمل أعلنت عن فتح باب التسجيل أمام العمال الراغبين في العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وفقا للشروط الآتية:

أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس “كورونا”، وغير مصاب في الفترة الحالية.